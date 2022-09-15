На звільнених територіях будують оборонні споруди на випадок повторного вторгнення

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на звільнених українських територіях удосконалять фортифікаційні споруди і збудують нові.

«На деокупованих територіях негайно створюють фортифікаційні споруди для того, щоб їх захистити від повторного захоплення», — сказав Шмигаль на пресконференції.

Премʼєр зазначив, що подекуди вже є оборонні споруди, але влада робить їх більш правильними та капітальними.