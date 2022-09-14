Космічний телескоп Hubble сфотографував злиття двох віддалених галактик. Але це лише оптична ілюзія

Космічний телескоп NASA Hubble зафіксував дві віддалені спіральні галактики, які нібито зливаються між собою. Але це лише оптична ілюзія — насправді вони взагалі не взаємодіють одна з одною.

Про це пише Space.com.

Ці дві галактики розташовані за понад мільярд світлових років від Землі. Вони мають назви SDSS J115331 і LEDA 2073461.

ESA / NASA

У Європейському космічному агентстві (ESA) заявили, що насправді два галактичних тіла на знімку віддалені одне від одного.

«Незважаючи на те, що дві галактики виглядають зіткненими на цьому зображенні, таке розташування двох галактик є, ймовірно, випадковим — вони насправді не взаємодіють», — йдеться у заяві ESA.