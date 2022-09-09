Телескоп Hubble зняв утворення зірок за 200 000 світлових років від Землі

Космічний телескоп Hubble сфотографував спіраль утворення зірок у сусідній галактиці Мала Магелланова Хмара, яка розташована за 200 000 світлових років від Землі.

Про це пише Space.com.

Астрономи вважають, що вона містить спіраль, де утворюється потік газу. Цей потік сприяє народженню зірок у зоряних яслах, які мають назву NGC 346.

ESA / NASA

NGC 346 має діаметр 150 світлових років і містить зоряний матеріал, який важить як 50 000 сонць. Цей регіон спантеличив астрономів, бо там дуже швидко утворюються зірки.

Мала Магелланова Хмара, в якій виявили NGC 346, має простіший хімічний склад, ніж Чумацький Шлях. Через хімічну простоту зірки в Малій Магеллановій Хмарі гарячіші та згоряють швидше, ніж зірки в Чумацькому Шляху (тобто вони старіють швидше, ніж у нашій галактиці).

Водночас науковці встановили, що зірки в Малій Магеллановій Хмарі утворюються так само, як і в Чумацькому Шляху.

«Зірки — це машини, які формують Всесвіт. У нас не було б життя без зірок, і все ж ми не до кінця розуміємо, як вони утворюються», — зазначила керівник дослідження, астроном Наукового інституту космічного телескопа в Балтіморі, який керує Hubble, Елена Саббі.

«У нас є кілька моделей, які роблять прогнози, і деякі з цих прогнозів суперечливі. Ми хочемо визначити, що регулює процес утворення зірок. Ці закони потрібні нам, щоб зрозуміти те, що ми бачимо в ранньому Всесвіті», — додала вона.