Премʼєр-міністр Денис Шмигаль розповів деталі справи із російським шпигуном в уряді, який передавав інформацію фсб

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль розповів деталі викриття російського шпигуна в секретаріаті уряду, якого вже відправили до вʼязниці. Чоловік працював заступником керівника секретного відділу і три роки передавав інформацію фсб.

Про це Шмигаль розповів на пресконференції 14 вересня, цитує Інтерфакс.

«Наприкінці серпня його засудили до 12 років позбавлення волі, з конфіскацією майна та відшкодуванням усіх витрат на проживання у СІЗО. Це гідна «нагорода» за те, що ця людина наробила. Він працював заступником керівника секретного відділу та мав доступ до секретних документів. Протягом трьох років співпрацював з російською фсб, зливав їм матеріали, але СБУ вчасно виявила його діяльність», — розповів Шмигаль.