Bloomberg: Єврокомісія рекомендуватиме скоротити фінансування Угорщини через корупцію

Європейська комісія планує найближчим часом офіційно рекомендувати ЄС скоротити фінансування Угорщини з європейських фондів. Причиною стала корупція в уряді премʼєра Віктора Орбана.

Про це пише Bloomberg.

Очікується, що офіційно Єврокомісія оприлюднить свою рекомендацію в неділю. Після цього лідери країн-членів ЄС мають протягом трьох місяців проголосувати за це рішення. Щоб воно запрацювало, за нього мають проголосувати кваліфікованою більшістю.

Угорщина стала першою країною, проти якої ЄС провів розслідування згідно з новими правилами, що дозволяють карати членів Євросоюзу, які підривають фінансові інтереси всього блоку. Єврокомісія кілька місяців досліджувала корупцію в уряді Орбана.

Орбан розуміє, до яких рекомендацій прийде Єврокомісія, тому почав виступати з ініціативами про створення в Угорщині спеціального агентства для боротьби з хабарництвом і про поправки в закони для посилення антикорупційної системи. Очікується, що Єврокомісія дасть Орбану місяць на виконання своїх обіцянок. Угорщина планує до 2027 року отримати від ЄС понад €40 мільярдів фінансування.