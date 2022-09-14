Росія збільшила кількість ракетних носіїв у Чорному морі

На бойовому чергуванні в Чорному, Азовському та Середземному морях російська федерація тримає 17 кораблів і катерів, серед яких є шість носіїв крилатих ракет «Калібр».

Про це повідомляє пресслужба командування ВМС ЗСУ.

Станом на 14 вересня в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають шість ворожих носіїв крилатих ракет «Калібр», загальний залп — 40 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів і катерів, а в Середземному морі — пʼять носіїв крилатих ракет «Калібр».