Джо Байден: ЗСУ досягли значного прогресу, але попереду ще «довгий шлях»

Президент США вважає, що поки зарано говорити, наскільки переломним є розвиток подій в Україні, однак контрнаступ ЗСУ називає однозначним прогресом.

Про це Джо Байден сказав під час відвідин штату Делавер, передає пресслужба Білого дому.

На прохання сказати, чи вважає він нинішній момент у війні в Україні переломним, американський лідер зауважив: «На це запитання зараз немає відповіді. Важко сказати».

За його словами, українці досягли значного прогресу. «Але я думаю, що це буде довгий шлях», — додав Байден.