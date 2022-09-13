Угорщина посилила правила щодо абортів — перед процедурою жінці будуть вмикати «серцебиття плода»

В Угорщині посилили умови для аборту: відтепер перед процедурою жінки будуть зобовʼязані прослухати серцебиття плода. Про це повідомляє BBC.

Нова постанова набуває чинності у четвер, 15 вересня. Лікарі мають надати звіт, який підтверджує, що жінка прослухала серцебиття.

«Майже дві третини угорців повʼязують початок життя дитини з першим ударом серця», — пояснило Міністерство внутрішніх справ. Нове законодавство є продовженням урядової політики проти абортів, яка спрямована на підвищення народжуваності.

The Guardian пише, що більшість медичних експертів вважають термін «серцебиття плода» оманливим, коли йдеться про перші тижні вагітності. Звук, який чути під час УЗД на ранніх термінах, створює власне апарат ультразвукової діагностики.

З 1992 року закони Угорщини про аборти не змінювалися. Згідно з чинним законодавством, переривання вагітності можна зробити у перші 12 тижнів вагітності за медичними чи соціальними показаннями. У випадках, коли плід нежиттєздатний, операцію можна проводити на будь-якому етапі вагітності.

Однак жінці, яка бажає зробити аборт, потрібен лист від гінеколога, який підтверджує вагітність, і вона має двічі з інтервалом не менше трьох днів відвідати сімейні служби, де їй надають консультації щодо усиновлення та державної допомоги матерям. Тільки тоді вона може отримати направлення на аборт у лікарні.