«Укренерго» відновило постачання світла у Харкові та області, яке зникло від російських обстрілів

«Укренерго» вже відновили роботу двох магістральних ліній, що живлять Харків та Харківську область. У регіоні були проблеми з постачанням світла через прямі влучання російських ракет.

Про це «Укренерго» повідомило 13 вересня.

Наразі не планується ніяких обмежень енергопостачання споживачів Харківського регіону. Роботи на інших лініях продовжуються і триватимуть до повного завершення.

12 вересня росія обстріляла Харків з реактивних систем залпового вогню «Ураган», після чого в місті зникло світло. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання в об’єкти критичної інфраструктури. Після цього вдалось відновити електропостачання майже в усіх районах, але вранці 13 вересня вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти Харківщини.