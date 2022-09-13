Девʼять країн ЄС припинили приймати документи на візи від російських туристів

Девʼять країн-членів Європейського Союзу більше не приймають документи на візи від російських туристів. Однак лишаються деякі держави, які продовжують давати росіянам шенгенську візу.

Про це йдеться у статті російської Асоціації туроператорів.

«За інформацією учасників ринку, з різних причин (наприклад, через скорочення штату консульства) терміни розгляду візових заяв росіян збільшилися ще до 12 вересня. У середньому розгляд документів займає близько чотирьох тижнів, але ситуація дуже відрізняється від консульства до консульства», — кажуть там.

За їхніми даними, перестали приймати документи від туристів Латвія, Литва, Естонія, Польща, Чехія, Словаччина, Данія, Бельгія та Нідерланди. Однак Італія, Іспанія, Греція, Франція, Угорщина та Кіпр продовжують розглядати заявки від росіян.

Там наголошують, що тепер росіянам доведеться чекати на європейські візи приблизно 1,5—2 місяці.