У США оголосили лауреатів премії «Еммі-2022». Найкращим драматичним серіалом стала «Спадщина»

В американському Лос-Анджелесі відбулася 74 церемонія нагородження найпрестижнішою премією для телесеріалів «Еммі». Лідером за кількістю номінацій став серіал «Спадщина».

Про це пише Deadline.

І саме «Спадщина» отримала нагороду як найкращий драматичний серіал. Він розповідає про вигадану родину Роїв — власників глобальної медіаімперії. У родині точиться боротьба за контроль над компанією, у звʼязку з погіршенням здоровʼя голови родини Логана Роя.

Найкращим комедійним серіалом став «Тед Лассо», а найкращим міні-серілом — «Білий лотос».

Найкращим актором у драматичному серіалі визнали Лі Чжон Чже, який зіграв головну роль у «Грі в кальмара». Він став першим актором з Азії в історії «Еммі», який отримав таку нагороду. Сам серіал переміг також у номінації за найкращу режисуру.

Найкращою акторкою у драматичному серіалі назвали Зендаю за головну роль в «Ейфорії». У свої 26 років вона стала наймолодшою дворазовою лауреаткою премії «Еммі».

Джейсон Судейкіс із «Теда Лассо»і Джин Смарт із «Хакі» стали найкращими актором й акторкою в комедійних серіалах.