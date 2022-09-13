Forbes: За 5 днів контрнаступу ЗСУ росіяни втратили техніки на $673 мільйони

Від 6 до 11 вересня під час контрнаступу ЗСУ росіяни втратили техніки на $673 мільйони.

Такі дані підрахувала українська редакція Forbes.

За інформацією Генерального штабу, Сили оборони змогли за пʼять днів знищити 2 850 окупантів і 590 одиниць техніки.

Втрати противника становили 86 танків, 6 літаків, 7 гелікоптерів, 158 бойових броньованих машин, 106 артилерійських систем, 159 автомобілів і 46 одиниць іншої техніки.

Найдорожче росіянам обійшовся комплекс радіоелектронної боротьби «Москва-1» ($57 мільйонів), який знищили в Запорізькій області.

На Харківщині окупанти втратили винищувач-бомбардувальник Су-34 ($36 мільйонів) і контрбатарейну радіолокаційну систему «Зоопарк-1М» ($25 мільйонів).

Однак не всю втрачену росіянами техніку було знищено. За даними аналітичного проєкту Oryx, від 6 до 10 вересня українські військові захопили 129 одиниць техніки, яку Forbes оцінює у $104 мільйони. Ідеться, зокрема, про 9 гаубиць «Мста-С» і «Мста-Б» вартістю понад $43 мільйони.