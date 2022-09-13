Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до ЗАЕС. Що це означає

Україна відновила другу резервну лінію електропередачі до Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), чотири основні, як і раніше, не працюють.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

«Це дає змогу однією лінією забезпечувати електростанцію зовнішньою електроенергією, необхідною для охолодження реактора та інших важливих функцій безпеки, а іншу тримати в резерві», — йдеться в повідомленні.

Відновлення ліній електропередач, які були пошкоджені російськими обстрілами, дозволяє живити ЗАЕС зовнішньою електроенергією. До цього власні потреби атомної станції забезпечував енергоблок № 6 — останній із шести блоків ЗАЕС, який продовжував працювати.

10 вересня на станції вдалося відновити першу резервну ЛЕП на 330 кіловольтів, яка зʼєднує ЗАЕС із українською мережею через розподільний пункт в Енергодарі. Завдяки цьому фахівці ЗАЕС зупинили енергоблок № 6 і почали переводити його в наразі найбільш безпечний стан «холодного зупину».

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що, незважаючи на наявність уже двох ліній електропередачі, які забезпечують доступ ЗАЕС до зовнішнього джерела живлення, ситуація з ядерною безпекою та захистом на станції, розташованій у зоні бойових дій, залишається нестабільною.

У МАГАТЕ вкотре наголосили на необхідності створити зону ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС. В агентстві зазначили, що Гроссі розпочав попередні консультації з відповідними сторонами, про що, зокрема, заявив на Раді керуючих МАГАТЕ в понеділок.