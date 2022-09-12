Reuters: ЄС хоче змусити енергетичні компанії ділитися надприбутками

Європейська комісія хоче змусити компанії, які займаються викопним паливом, робити фінансовий внесок, щоб допомогти громадянам і галузям промисловості в умовах енергетичної кризи.

Про це пише Reuters.

Журналістам вдалося ознайомитися з пропозицією, яка передбачає «внесок солідарності» для нафтових, газових, вугільних та нафтопереробних компаній, які цього року повідомили про величезні прибутки від продажу викопного палива. Очікують, що деталі документа оприлюднять у Брюсселі цього тижня.

«Солідарні внески обґрунтовуються тим, що такі компанії отримують непередбачувані надприбутки», — йдеться у проєкті.

Така схема акумулюватиме кошти, щоб допомогти урядам помʼякшити енергетичну кризу в Європі.

У другому кварталі прибуток великих європейських енергетичних компаній дійсно зріс. TotalEnergies повідомила про рекордно високий прибуток у $11,5 мільярда, а Shell отримала квартальний прибуток на суму $9,8 мільярда.

«Ми визнаємо необхідність узгодженої політики та інших дій для помʼякшення кризи цін на енергоносії в Європі та інших країнах. Ми знаємо про пропозицію ЄС щодо «внеску солідарності» та очікуємо подальших подробиць від Комісії», — сказав журналістам представник Shell.

У проєкті зазначають, що Брюссель запровадить мінімальну ставку для всіх країн ЄС, але уряди країн можуть обрати вищу. Цей крок може бути ухвалений більшістю держав-членів. Одностайна підтримка з боку усіх 27 країн ЄС не знадобиться.

За даними журналістів, Єврокомісія також запропонує повернути доходи від негазових електростанцій, щоб допомогти громадянам Євросоюзу сплатити великі рахунки за електроенергію. Крім того, у проєкті є цілі для країн ЄС на шляху скорочення попиту на електроенергію.