Енергетична криза у світі спровокувала проблеми в пʼяти галузях економіки. Bloomberg назвав їх

Агентство Bloomberg назвало пʼять галузей економіки, які найбільше постраждали від глобальної енергетичної кризи, серед них:
- виробництво промислових металів
Європейські країни за останній рік втратили майже половину своїх потужностей з виплавки цинку та алюмінію, і заводи продовжують зупинятися. Цього тижня стало відомо про зупинку алюмінієвого заводу в Словаччині та великого цинкового заводу в Нідерландах. Схожа ситуація й у США, де через дорогу електрику зупинили алюмінієвий завод у Кентуккі, адже витрати на електроенергію досягли такого рівня, що експлуатація стала невигідною.
Також постраждали сталевари, зокрема китайські. Відключення електрики в провінції Сичуань через посуху торкнулося приблизноо 70% місцевих заводів. Скорочується виробництво і на потужностях у США.
- «зелені» метали;
Енергетична криза в Китаї означає, що сектор акумуляторів має підготуватися до підвищення вартості основного матеріалу — літію. За даними Bloomberg, минулого року на Сичуань припадало понад 20% хімічного виробництва літію в Китаї, й аналітики очікують, що в короткостроковій перспективі ціни помітно зростуть.
Провінція також важлива для виробництва полікремнію, який використовується в сонячних панелях. Ціна на металевий кремній, який також широко використовується — від компʼютерних мікросхем до автомобілів, зросла на 12% лише за тиждень.
- добрива;
У Європі через ціни на газ компанії, які випускають добрива, змушені скорочувати виробництво. Щонайменше чверть європейських потужностей з виробництва азотних добрив зараз не працюють. Китай перебуває в аналогічній ситуації.
- сталь;
Відключення електроенергії в китайському Сичуані вплинуло на понад 70% місцевих металургійних заводів. Це впливає на вартість залізної руди, яку використовують для виробництва сталі.
У США принаймні два сталеливарні заводи почали призупиняти деякі процеси, щоб скоротити витрати на електроенергію.
- цукор;
Німецький цукровий гігант Südzucker попередив про майбутнє подорожчання своєї продукції та заявив, що йому, можливо, доведеться перейти на інші джерела енергії, якщо росія зупинить поставки газу.
Основною причиною енергетичної кризи у світі стала широкомасштабна війна, розвʼязана росією.
- Економіка Німеччини до 2030 року втратить понад €260 мільярдів доданої вартості через російське вторгнення та високі ціни на енергоносії. Про це йдеться в дослідженні Інституту досліджень зайнятості (IAB), пише Reuters.