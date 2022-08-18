Енергетична криза у світі спровокувала проблеми в пʼяти галузях економіки. Bloomberg назвав їх

Агентство Bloomberg назвало пʼять галузей економіки, які найбільше постраждали від глобальної енергетичної кризи, серед них:

виробництво промислових металів

Європейські країни за останній рік втратили майже половину своїх потужностей з виплавки цинку та алюмінію, і заводи продовжують зупинятися. Цього тижня стало відомо про зупинку алюмінієвого заводу в Словаччині та великого цинкового заводу в Нідерландах. Схожа ситуація й у США, де через дорогу електрику зупинили алюмінієвий завод у Кентуккі, адже витрати на електроенергію досягли такого рівня, що експлуатація стала невигідною.

Також постраждали сталевари, зокрема китайські. Відключення електрики в провінції Сичуань через посуху торкнулося приблизноо 70% місцевих заводів. Скорочується виробництво і на потужностях у США.

«зелені» метали;

Енергетична криза в Китаї означає, що сектор акумуляторів має підготуватися до підвищення вартості основного матеріалу — літію. За даними Bloomberg, минулого року на Сичуань припадало понад 20% хімічного виробництва літію в Китаї, й аналітики очікують, що в короткостроковій перспективі ціни помітно зростуть.

Провінція також важлива для виробництва полікремнію, який використовується в сонячних панелях. Ціна на металевий кремній, який також широко використовується — від компʼютерних мікросхем до автомобілів, зросла на 12% лише за тиждень.

добрива;

У Європі через ціни на газ компанії, які випускають добрива, змушені скорочувати виробництво. Щонайменше чверть європейських потужностей з виробництва азотних добрив зараз не працюють. Китай перебуває в аналогічній ситуації.

сталь;

Відключення електроенергії в китайському Сичуані вплинуло на понад 70% місцевих металургійних заводів. Це впливає на вартість залізної руди, яку використовують для виробництва сталі.

У США принаймні два сталеливарні заводи почали призупиняти деякі процеси, щоб скоротити витрати на електроенергію.

цукор;

Німецький цукровий гігант Südzucker попередив про майбутнє подорожчання своєї продукції та заявив, що йому, можливо, доведеться перейти на інші джерела енергії, якщо росія зупинить поставки газу.

Основною причиною енергетичної кризи у світі стала широкомасштабна війна, розвʼязана росією.