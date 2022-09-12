Reuters: Країни «Великої сімки» хочуть обмежити ціну російської нафти на рівні $40—60 за барель

Країни «Великої сімки» планують з грудня обмежити ціну російської нафти на глобальному ринку. Це може спричинити зростання цін у світі, але в довгостроковій перспективі серйозно вдарити по російських доходах.

Про це пише Reuters.

Ідея країн G7 полягає у тому, щоб у росіян був вибір — або продавати нафту за нижчою за ринкову ціну, або взагалі не продавати її і не заробляти на цьому. Країни хочуть, аби ця ціна була приблизно на рівні $40—60 за барель. У такому разі росія отримуватиме значно менше доходів, але і перекриватиме собівартість її видобутку.

Важливим елементом для того, щоб план спрацював, є залученість до такого обмеження Китаю та Індії. Якщо вони теж погодяться не купувати російську нафту за більшою ціною, то росії взагалі не буде куди збувати величезні обсяги нафти. Після початку вторгнення росія і так продає нафту в Китай та Індію зі значними знижками, щоб зберігати дохід в умовах західних санкцій.

Однак у США вважають, що навіть якщо Китай та Індія не приєднаються до цього плану, це все одно допоможе знизити ціну на російську нафту для інших споживачів в Азії. Зокрема, якщо Китай окремо домовиться із рф про знижку на 30—40%, у США вже вважатимуть це успіхом.