У жовтні на прикордонних пунктах України почнуть тестувати електронну чергу

Міністерство інфраструктури у жовтні запускає тестування електронної черги на прикордонних пунктах пропуску. Ця система буде повністю безкоштовною для перевізників.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у своєму Telegram-каналі.

«Система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для попередньої пріоритезації вантажів. Система самостійно зможе управляти потоками вантажів залежно від групи товарів згідно з даними попередньої митної декларації», — зазначив він.

Спочатку запрацює сайт для запису в електронну чергу, а до кінця року вийде і мобільний застосунок.

У відомстві наголошують, що використання електронної черги буде повністю безкоштовним для перевізників. Не потрібні будуть жодні обовʼязкові заїзди до сервісних зон.

«Ми свідомі того, що сама по собі електронна черга не вирішує питання простою вантажів. Це залежить виключно від пропускної спроможності прикордонних пунктів пропуску. Але попереду зима. Очікування черги вздовж трас у мороз, по-перше, некомфортне, по-друге призводить до додаткових витрат водіїв», — підкреслив Найєм.