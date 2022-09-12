На півдні деякі підрозділи російської армії готові скласти зброю

Деякі підрозділи російських військ на півдні України налаштовані скласти зброю та намагаються вести переговори зі Збройними силами України.

Про це повідомила очільниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони Оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

«Наразі ми вже маємо інформацію про те, що деякі підрозділи російських окупаційних військ, які опиняються через загини лінії фронту в дуже скрутних умовах, налаштовані вести перемовини з підрозділами Збройних сил України та Сил оборони. Намагаються вести перемовини про умови того, як вони складуть зброю та перейдуть під егіду міжнародного гуманітарного права», — сказала Гуменюк в ефірі «24 каналу».

За її словами, уже є інформація про те, що офіцери цих підрозділів отримали завдання просто залишати позиції в будь-який спосіб, тобто йти або назад до своїх, або складати зброю й виходити з так званої бойової гри.

«Тобто є вже певні розхитування, деморалізація така глибока, що навіть командування усвідомлює, що їм далі рухатися нікуди», — наголосила Гуменюк.

Вона розповіла, що українські військові просунулися на кілька десятків кілометрів углиб позицій ворога.

Гуменюк також звернула увагу на те, що росія знову переформатувала корабельне угрупування в Чорному морі.

«Є таке враження, що вони вигнали великі десантні кораблі, напевно, для того, щоб не було порушень техніки безпеки, коли вони перебувають у своїх пунктах постійного базування. Вони там уже затрималися довго, а зараз росіяни мають побоювання, що «бавовнятко» завітає і до морських пунктів базування», — зазначила Гуменюк.