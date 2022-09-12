Уряд зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю

Кабмін зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, що їх супроводжують під час воєнного стану.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики.
Також уряд збільшив до семи днів термін для звернення супровідників до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.
Кому дозволений перетин державного кордону:
- людині з інвалідністю I або II групи — у супроводі одного або обох батьків, на утриманні яких перебуває така людина; дружини/чоловіка, повнолітніх сина/дочки, їхніх дружини/чоловіка (за наявності документів, що підтверджують родинні звʼязки та інвалідність);
- людині з інвалідністю I або II групи або іншій людині, яка потребує постійного догляду, — у супроводі постійного доглядальника;
- людині з інвалідністю, яку суд визнав недієздатною, — у супроводі опікуна; якщо опікуна не призначили, то в супроводі одного з повнолітніх членів сімʼї;
- людям з інвалідністю або іншим людям, які потребують постійного догляду, проживають в установах та отримують соціальні послуги стаціонарного догляду, паліативного догляду.