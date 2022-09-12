Уряд зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю

Кабмін зняв обмеження на кількість виїздів за кордон для людей з інвалідністю та тих, що їх супроводжують під час воєнного стану.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики.

Також уряд збільшив до семи днів термін для звернення супровідників до закордонної дипломатичної установи України в державі перебування, щоб людей з інвалідністю взяли на консульський облік.

Кому дозволений перетин державного кордону: