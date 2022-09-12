Іспанський тенісист став наймолодшою першою ракеткою світу в історії

Іспанський тенісист Карлос Алькарас став наймолодшою першою ракеткою світу серед чоловіків в історії.

Про це пише Deutsche Welle.

Девʼятнадцятирічний спортсмен виграв турнір серії Великого шлему US Open, перемігши у фіналі Каспера Рууда з Норвегії. Це перший подібний титул у карʼєрі іспанця. Досі наймолодшим першим номером світового рейтингу був австралієць Ллейтон Гʼюїтт, який здобув цей титул у віці 20 років

Алькарас став другим з моменту заснування професійного тенісу в 1968 році, хто виграв US Open, не маючи 20 років. Раніше подібне досягнення продемонстрував американський гравець Піт Сампрас, перемігши в цьому турнірі 1990 року також у віці 19 років.