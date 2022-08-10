Чемпіонат US Open хоче зібрати $2 мільйони на допомогу Україні. Водночас там дозволили грати росіянам і білорусам

Відкритий чемпіонат США (US Open) проведе кампанію з гуманітарної допомоги Україні. Мета заходу — зібрати $2 мільйони на підтримку українців.

Про це повідомляє Reuters.

На стадіоні Луї Армстронга в Нью-Йорку 24 серпня відбудеться захід за участі 22-разового переможця турнірів «Великого шлема» Рафи Надаля та перших ракеток світу Іги Свьонтек і Джона Макінроя.

У Тенісній асоціації США (USTA) зазначають, що кошти від продажу квитків підуть на допомогу постраждалим від війни українцям.

«Це життєво важлива справа, і я пишаюся тим, як наш спорт обʼєднався, щоб простягнути таку необхідну руку [допомоги] нашим друзям в Україні», — заявив президент USTA Майк Макналті.

Водночас Відкритий чемпіонат США, на відміну від «Вімблдону», дозволить спортсменам з росії та білорусі грати під нейтральним прапором. Українська тенісистка, бронзова призерка Олімпійських ігор Еліна Світоліна розкритикувала це рішення.

«Я не підтримую це, тому що відчуваю, що вони повинні були вжити більш серйозних заходів», — сказала вона.