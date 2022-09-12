Уночі росіяни знову вдарили по Харкову, є загиблий

Близько опівночі 12 вересня росіяни знову вдарили по Харкову, обстрілявши житловий будинок у Новобаварському районі. Дім частково зруйнований.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

На даний момент відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

Також мер уточнив, що вночі в місті відновили водопостачання. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.