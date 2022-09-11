Армія рф запустила по сходу України одинадцять крилатих ракет. Девʼять із них збила ППО

Російська армія увечері 11 вересня запустила по сходу України 11 крилатих ракет. Із них девʼять збили сили Протиповітряної оборони.

Про це пише Повітряне командування «Схід» у своєму Facebook.

«Противник увечері неділі завдав ракетного удару по зоні відповідальності зʼєднання. Загалом ворог застосував 11 крилатих ракет», — йдеться у повідомленні.

У Дніпропетровській області сили ППО збили сім крилатих ракет: пʼять Х-101 та два «Калібри». Ще дві ракети збили над Полтавською областю.