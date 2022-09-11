Чорногорія хоче скасувати безвізовий режим для росіян

Уряд Чорногорії хоче скасувати безвізовий режим для громадян росії. Там наголошують, що оскільки країна прямує в Євросоюз, то має слідувати його політиці.
Про це заявили у МЗС країни, пише DAN.
«Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі», — заявили у відомстві.
Якщо уряд погодиться із такою пропозицією МЗС, то це означатиме фактичне запровадження віз для росіян. Безвізовий режим між країнами діє з 2008 року.
- 9 вересня 2022 року ЄС затвердив скасування спрощеного візового режиму з росією. Тепер для росіян вартість оформлення шенгенської візи зросте з €35 до €80. Для подання будуть потрібні додаткові документи, а терміни розгляду та видачі візи продовжать. Правила для оформлення багаторазових «шенгенів» посилять. Загалом росіян перевірятимуть більш ретельно.
- Європейська комісія випустила рекомендації для країн-членів щодо видачі шенгенських віз громадянам рф. Консульствам радять утриматись від видачі багаторазових віз, адже з огляду на економічну нестабільність, санкції та політичні події в росії росіяни можуть не відповідати умовам для вʼїзду в ЄС у довгостроковій перспективі.