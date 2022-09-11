Чорногорія хоче скасувати безвізовий режим для росіян

Уряд Чорногорії хоче скасувати безвізовий режим для громадян росії. Там наголошують, що оскільки країна прямує в Євросоюз, то має слідувати його політиці.

Про це заявили у МЗС країни, пише DAN.

«Чорногорія є відданим партнером Європейського Союзу, і міністр закордонних справ вважає, що наша країна має бути повністю солідарною з ЄС у цьому рішенні, як це було досі», — заявили у відомстві.

Якщо уряд погодиться із такою пропозицією МЗС, то це означатиме фактичне запровадження віз для росіян. Безвізовий режим між країнами діє з 2008 року.