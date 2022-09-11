ГУР: Російські льотчики, які завдавали ударів по Україні, обговорюють можливість втечі до Південної Америки

Російські військові льотчики, які завдавали ударів по території України, обговорюють можливість втечі до Південної Америки.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони.

«Одразу в кількох авіаційних гарнізонах повітряно-космічних сил росії родини членів екіпажів літаків, які завдавали ракетних ударів по території України обговорюють втечу з країни та переховування від міжнародного правосуддя. Так само як нацисти після Другої світової війни, російські злочинці планують емігрувати до країн Південної Америки», — заявили в розвідці.

З повідомленням ГУР, на тлі відступу російської армії у військовому середовищі країни-окупанта точаться розмови про неминучість поразки та притягнення до відповідальності всіх учасників агресії проти України.

Воєнна розвідка України оприлюднила особисті дані льотчиків 14 армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони, які брали участь у бойових діях на території України.