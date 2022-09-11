Залужний: ЗСУ просуваються на півночі Харківщини, до кордону з росією — 50 кілометрів

Українські військові просуваються в Харківській області на північ.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

За його словами, до виходу на державний кордон залишається 50 км. Також, за словами Залужного, українські військові звільнили села Байрак, Нова Гусарівка, Щурівка й Вільхуватка.

«Захоплення потужних укріпрайонів російських військ, котрі вони гордо назвали «Масква», «Омск» й «Пітєр», дало змогу розгорнути контрнаступ на Балаклію, Ізюм та Купʼянськ», — пояснив головнокомандувач.