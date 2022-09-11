Росіяни за добу втратили близько 400 військових та понад 80 одиниць техніки

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 11 вересня:
- 52 650 військових знищено (+400 за добу);
- 2 154 танки (+18);
- 4 617 бойових броньованих машин (+33);
- 1 263 артилерійські системи (+4);
- 311 реактивних систем залпового вогню;
- 162 засоби протиповітряної оборони;
- 242 літаки (+3);
- 213 гелікоптерів (+1);
- 902 безпілотники (+4);
- 216 крилатих ракет (+1);
- 15 кораблів /катерів;
- 3 445 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+19);
- 117 одиниць спеціальної техніки (+1);
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.