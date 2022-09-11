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Росіяни за добу втратили близько 400 військових та понад 80 одиниць техніки

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Орієнтовні втрати росіян у війні з Україною станом на 11 вересня:

  • 52 650 військових знищено (+400 за добу);
  • 2 154 танки (+18);
  • 4 617 бойових броньованих машин (+33);
  • 1 263 артилерійські системи (+4);
  • 311 реактивних систем залпового вогню;
  • 162 засоби протиповітряної оборони;
  • 242 літаки (+3);
  • 213 гелікоптерів (+1);
  • 902 безпілотники (+4);
  • 216 крилатих ракет (+1);
  • 15 кораблів /катерів;
  • 3 445 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+19);
  • 117 одиниць спеціальної техніки (+1);

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.