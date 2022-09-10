Що у світі писали про війну в Україні 10 вересня. Огляд публікацій провідних іноземних видань

Американський історик Тімоті Снайдер вважає, що результат російсько-української війни стане ключовим для майбутньої долі світу. Про це він пише в есеї на Foreign Affairs. На думку автора, перемога України дозволить «людям доброї волі» зайнятися іншими геополітичними викликами, тоді як перемога росії покладе край розвитку ЄС, посилить тиранів і фашистів у світі та дасть нові аргументи нігілістам, які вірять, що політика ― це лише зрежисована олігархами вистава. Автор пригадує давньогрецьку легенду про Посейдона та Афіну, які змагалися за статус покровителя міста, що сьогодні ми знаємо як Афіни. Посейдон запропонував владу в морі ― тризуб, Афіна ж дала людям оливкове дерево ― мир і процвітання. Снайдер бачить багато паралелей із цією легендою в історії України, за територію якої історично змагалися різні держави. Війна в Україні ― це перевірка того, чи може тиранія, яка називає себе демократією, перемогти та в такій спосіб поширити свій вакуум логіки та етики. Американці, пише Снайдер, здається, забули, що демократії не утворюються самі собою як єдина доцільна форма правління ― Україна ж нагадала світу, що історія не відбувається, а твориться. Історик також пише про важливість свободи слова як основи демократії та про те, що ця свобода в Україні як така несе загрозу рф. Автор порівнює Зеленського з правителем Афін Періклом, наводить цитати Евріпіда та згадує ідеї Платона. Щоб перемогти у війні та дати демократії нове дихання, завершує Снайдер, Україна має обрати цінності як Посейдона, так й Афіни ― рішучість і комерцію, а також зваженість і процвітання.

Відповідно до нового звіту Світового банку, Єврокомісії та українського уряду, відновлення України коштуватиме €346 мільярдів, пише Deutsche Welle. У звіті врахували збитки, яких росія завдала в період до 1 червня, пише видання. Найбільше від військових дій постраждали житло, транспорт, торгівля та промисловість. Складним викликом є відновлення економіки, адже у другому кварталі ВВП України впав на 37%. Також критично важливо почати відновлювати інфраструктуру вже зараз, поки бойові дії ще тривають. Передусім це стосується соціальної інфраструктури, транспорту і підготовки до ймовірного дефіциту енергії взимку. У матеріалі йдеться й про історії українців, які вже відчувають загрозу злиднів через вторгнення росії: багато хто втратив роботу, а вартість життя відчутно зросла. Згідно зі звітом, рівень бідності в Україні зросте вдесятеро, а кожен пʼятий українець житиме в бідності вже до кінця цього року.

Нацбанк прогнозує, що якщо бойові дії сповільняться, то Україна відновить економічне зростання у 2023 році. Велику роль відіграє можливість експортувати зерно, але путін може будь-якої миті порушити угоду, пише видання.

Дослідник міжнародної політики та Туреччини Ніколас Данфорс пише у War On The Rocks про роль і позицію Туреччини в російсько-українській війні. Останніми роками Анкара провадила все більш незалежну зовнішню політику, яка частково суперечила інтересам США, пише Данфорс. Позиція Туреччини щодо російсько-української війни тому приклад. Ердоган досі не визначив, яку сторону підтримує в конфлікті, і це принесло Анкарі чималий зиск, але й викликало занепокоєння у західних союзників країни. Данфорс вважає, що така позиція Туреччини можлива лише завдяки успіху українського опору, підтриманого Заходом. Якби росія вигравала, Захід був би набагато жорсткішим щодо відмови Туреччини запровадити санкції проти рф та її спроби завадити вступу Фінляндії та Швеції в НАТО. Слабка росія ― це те, що сприяло успіху зовнішньої політики Ердогана, вважає Данфорс. Це стосується не лише регіону Чорного моря, але й зміцнення позицій Туреччини в Нагірному Карабаху та Сирії.