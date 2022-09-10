Підготовка, перспективи 2023 року і розвиток протиракетної оборони. Міністр оборони Резніков розповів про підсумки «Рамштайн-5»

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про підсумки п’ятої зустрічі у форматі «Рамштайн», за результатами якої українське військо отримає додаткове озброєння і допомогу.

Про це він написав у Facebook.

Головними напрямками міністр назвав підготовку і навчання військ, перспективи на 2023 рік та розвиток протиповітряної і протиракетної оборони, якої в Україні наразі немає.

Міністр зазначив, що нині українські фахівці закінчують навчання на сучасному німецькому зенітно-ракетному комплексі Iris-T, який невдовзі зробить небо України безпечнішим. На зустрічі ухвалено принципове рішення щодо комплексів протиповітряної оборони NASAMS, на які чекають ЗСУ.

За словами Резнікова, НАТО організує тренінги NSPA для фахівців Агентства оборонних закупівель Міноборони, що наблизить Україну до Альянсу.

Окремо зауважили на підготовці спеціалістів. Передусім ЗСУ мають набути відповідних спроможностей у якісному і кількісному вимірі. Діапазон потреб широкий — від отримання індивідуальних навичок до тренувань у складі батальйонів, а також підготовка штабів бригад.

Наразі діє програма підготовки українських спеціалістів у Британії, до якої залучені фахівці майже 10 країн. Тисячі воїнів ЗСУ вже закінчили цей курс і понад півтори тисячі навчаються прямо зараз. Міністр зазначив, що тільки за цією програмою буде підготовлено 30 тисяч бійців, які повернуться до України повністю готові до бою і зі знаннями. Це кістяк мінімум шести бригад.

Ще буде створено тренувальні бази на полігонах у Польщі та Словаччині. Одночасно вибудовується тренінгова програма за підтримки Євросоюзу. Є конкретні пропозиції, серед яких – будівництво тренінгових центрів в Україні, щоб поєднати європейські ресурси і технології з практичним досвідом ЗСУ. Такі центри будуть працювати в інтересах всієї Європи.

Також сторони обговорювали активізацію виробництва зброї та інвестицій у оборонну індустрію, що дозволить ефективно боротися з росією наступного року.