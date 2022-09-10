Українська драма про окупацію Маріуполя нацистами з’явилася у відкритому доступі

Фільм «Чому я живий» українського режисера Вілена Новака тепер у відкритому доступі. До Дня українського кіно Одеська кіностудія виклала його на YouTube.

Драма заснована на реальних подіях, які відбувалися в Маріуполі в роки Другої світової війни. Це історія кохання 17-річних українки та єврея.