Українська драма про окупацію Маріуполя нацистами з’явилася у відкритому доступі

Фільм «Чому я живий» українського режисера Вілена Новака тепер у відкритому доступі. До Дня українського кіно Одеська кіностудія виклала його на YouTube.
Драма заснована на реальних подіях, які відбувалися в Маріуполі в роки Другої світової війни. Це історія кохання 17-річних українки та єврея.
- Фільм «Чому я живий», який вийшов у національний прокат 4 листопада 2021 року, став переможцем одразу двох міжнародних кінофестивалів — FUTURE OF FILM AWARDS та Europe Film Festival, здобув Гран-прі 10-го, ювілейного, Міжнародного кінофестивалю «Кіно і ТИ», а також був визнаний найкращим повнометражним фільмом кінофестивалів Future of Film Awards у Північній Македонії.
- У травні цього року стрічка здобула нагороду на фестивалі в Каннах.