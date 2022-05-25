Українська драма про окупацію Маріуполя нацистами здобула нагороду на фестивалі в Каннах

Кінофільм «Чому я живий» українського режисера Вілена Новака здобув перемогу на Каннському фестивалі Silk Road Film Awards Cannes. Стрічку відзначили в номінації Best Feature Film Director (найкращий режисер повнометражного фільму).

Про це повідомляє пресслужба Одеської кіностудії.

Фільм заснований на реальних подіях, які відбувалися в Маріуполі в роки Другої світової війни. Це історія кохання 17-річних українки та єврея.

«У їхніх взаєминах змішані радість і печаль, любов і ненависть, пристрасть і непорозуміння... окупація, доноси, колабораціонізм, мародерство, фашистський терор, розстріли євреїв», — ідеться в описі фільму.