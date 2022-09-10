Генштаб: Армія росії втратила вбитими ще 350 військових та 64 одиниці техніки

Генштаб ЗСУ оприлюднив орієнтовні втрати військ росії станом на 10 вересня.

За минулу добу окупанти втратили приблизно 350 військових, 14 танків, дев’ять броньованих машин, 27 одиниць автотехніки, дві одиниці спецтехніки, 22 артилерійські системи і дві реактивні системи залпового вогню, три системи ППО, гелікоптер і 10 безпілотників, а також одну крилату ракету. Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі: