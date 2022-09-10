Штат Нью-Йорк оголосив надзвичайний стан через поліомієліт, після того як у зразках стічних вод із чотирьох округів виявили поліовірус.

Про це пише CNBC.

Вирус виявили в зразках, взятих біля метро і в самому місті. Йдеться про округи Рокленд, Оріндж, Салліван і Нассау. В усіх пробах тип поліовірусу, який здатен викликати параліч.

За словами медиків, «за кожним виявленим випадком поліомієліту можуть залишатися сотні інфікованих людей, які не знають про свій діагноз». Утім, у штаті підтвердили лише один випадок поліомієліту — перший у США за майже десятиріччя.

Термін дії надзвичайного стану спливає 9 жовтня.