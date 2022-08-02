У стічних водах Нью-Йорка виявили вірус поліомієліту

У стічних водах передмістя Нью-Йорка виявили вірус поліомієліту. Представники охорони здоровʼя кажуть, що вірус вже був у стічних водах за місяць до того, як у місті зафіксували випадок хвороби.

Про це пише BBC.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, наявність поліомієліту у стічних водах Нью-Йорка свідчить про те, що, ймовірно, є й інші хворі, які виділяють вірус із калом.

Востаннє у США фіксували цю хворобу у 2013 році. У ХХ столітті у країні була епідемія поліомієліту, але завдяки кампанії з вакцинації з 1955 до 1979 року захворюваність впала майже до нуля.

Зазначають, що пацієнт із округу Рокленд, у якого виявили хворобу, не був щеплений. Він, ймовірно, контактував з людиною, якій ввели вакцину, що містить ослаблений живий вірус.

Лабораторні тести показали, що штам у його випадку був генетично повʼязаний зі штамом, знайденим в Ізраїлі, а також — зі зразками вірусу у Великій Британії.

Минулого місяця представники охорони здоровʼя Сполученого Королівства заявили, що вірус, який спричинює поліомієліт, виявили у великій кількості зразків стічних вод у Лондоні.

Керівник департаменту охорони здоровʼя Нью-Йорка Мері Бассетт закликала американців будь-якого віку вакцинуватися від поліомієліту.

«Зважаючи на те, як швидко поліомієліт може поширюватися, зараз настав час для кожного дорослого, батька та опікуна зробити собі та своїм дітям щеплення», — сказала вона.