На Сумщині ракета поцілила в терапевтичне відділення. Вісім людей дістали поранення

Унаслідок російського ракетного удару по Великій Писарівці на Сумщині поранення дістали восьмеро людей.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«Вибух у Великій Писарівці пролунав сьогодні близько девʼятої ранку. Поранено восьмеро людей, травми різного ступеня тяжкості. Медики нині надають допомогу», — написав очільник ОВА.

Він зауважив, що ракета влучила в терапевтичне відділення лікарні. Повністю зруйновано дах одноповерхової будівлі лікарні, пошкоджено стіни, вибито вікна з рамами, згоріло майно всередині.

Постраждала від вибуху і будівля ліцею, два приватні будинки мирних мешканців і дитсадок, що поруч із лікарнею.

У будівлі дитсадку вибито понад 30 вікон. Постраждав харчоблок, котельня, приміщення всіяні склом від розбитих вікон. Пошкоджені також меблі в дитсадку — дітей у садку не було.