Єврокомісія випустила рекомендації щодо видачі віз росіянам. Радять не давати багаторазові

Європейська комісія випустила рекомендації для країн-членів щодо видачі шенгенських віз громадянам рф.

Так, консульствам радять утриматись від видачі багаторазових віз, адже з огляду на економічну нестабільність, санкції та політичні події в росії росіяни можуть не відповідати умовам для вʼїзду в ЄС у довгостроковій перспективі. У таких випадках державам-членам слід розглянути питання про надання одноразових віз або віз меншим терміном дії.

Відповідно до візових правил ЄС, держава-член також може запросити консультації щодо загрози громадському порядку, внутрішній безпеці або міжнародним відносинам перед тим, як інша держава-член видасть візи росіянам. Держава-член, з якою проводяться консультації, може заперечувати проти видачі шенгенської візи громадянинові росії в індивідуальному порядку. У разі видачі віза буде обмежена територією держави, що її видала, і не надасть доступу до всієї Шенгенської зони.

Також Єврокомісія радить країнам особливо ретельно перевіряти, чи можуть російські громадяни розглядатися як загроза громадському порядку, внутрішній безпеці чи міжнародним відносинам будь-якої з держав-членів. У цьому випадку у візі слід відмовити на підставі індивідуальної оцінки. Держави-члени також повинні відмовляти у видачі візи в разі сумнівів щодо наміру заявника залишити територію ЄС після закінчення терміну дії візи.

Так само держави-члени повинні суворо підходити до перегляду дійсних короткострокових віз, уже виданих громадянам росії. Якщо стає очевидним, що умови для видачі візи більше не виконуються, наприклад, тому що власник візи тепер вважається загрозою безпеці, держави повинні анулювати чинну візу.

ЄС залишиться відкритим для заявників на отримання візи, які подорожують із життєво важливими цілями, зокрема для членів сімей громадян ЄС, журналістів, дисидентів і представників громадянського суспільства.