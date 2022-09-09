Суд відправив гранатометника «днр» на 15 років за ґрати

Суд дав гранатометнику «днр» 15 років вʼязниці з конфіскацією майна за участь у терористичній організації та державну зраду (ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України).

Про це повідомляють в Офісі генпрокурора.

Прокурори в суді довели, що з травня 2014 року обвинувачений чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям. А з 24 лютого 2022 року цей чоловік воював проти ЗСУ на посаді гранатометника у складі бойового підрозділу 11 окремого мотострілецького полку «днр». Він брав участь в окупації Прохорівки, Камʼянського, Сонячного, Хлібодарівки, Донецького, Вільного, Ближнього, Бугазу, Новотроїцького, Оленівки та Березового на Донеччині. Але Сили оборони України взяли зрадника в полон. Тепер він відправиться до вʼязниці.