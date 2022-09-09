ГУР: Російський 237 полк припинив існувати — там загинули чи поранені всі окупанти

У Головному управлінні розвідки заявили, що 237 гвардійський десантно-штурмовий полк армії росії припинив своє існування. Там загинули або отримали поранення всі військовослужбовці. Значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані.

За даними українських розвідників, окупанти з 202 окремого мотострілецького полку, які перебувають у Харківській області, відійшли з позицій у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів і звʼязку. Наразі росіяни телефонують рідним та просять звʼязатися з командуванням. Окупанти не знають, куди їм рухатися далі. Деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії міністерства оборони росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх із України.

Російські військові намагалися чинити спротив наступу ЗСУ на Харківському напрямку. Вони обстрілювали українські позиції з танків та важкої вогнеметної системи «Сонцепек». Але все ж таки зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли. Зараз окупанти скаржаться на потужний наступ Сил оборони України. У росіян немає боєкомплекту, техніки та логістики — вони відступають дезорганізовано. Щоб втекти з бойових позицій, окупанти відбирають у місцевих велосипеди та моторолери. Багато росіян просто йдуть пішки.

На Дніпропетровському напрямку армія рф намагається утримати позиції. У росіян навіть є нове підкріплення, але більшості «новобранців» — 55—60 років. Поповнення для окупантів з росії надійшло також у Херсонську область, але «свіжі» російські солдати категорично відмовляються брати участь у наступі.