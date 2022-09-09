Мінфін: Наступного року мінімальна зарплата не підвищуватиметься

У Міністерстві фінансів заявили, що наступного року мінімальна зарплата в Україні не підвищуватиметься. Вона залишиться на рівні грудня 2022 року.
Про це пише пресслужба Мінфіну.
«Буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року», — заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
У Мінфіні запевняють, що соціальні видатки не зменшуватимуться, а навпаки зростуть. Крім цього, близько 5,5 млрд гривень виділять на забезпечення житлом ветеранів війни.
- Президент України Володимир Зеленський провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника ОП щодо проєкту бюджету на наступний рік. На безпеку й оборону у 2023 році витратять понад трильйон гривень. Крім того, уряд має представити програму скорочення видатків на держпідприємства, на апарат та на інші інституції, які не відповідають потребам теперішнього часу.