Мінфін: Наступного року мінімальна зарплата не підвищуватиметься

У Міністерстві фінансів заявили, що наступного року мінімальна зарплата в Україні не підвищуватиметься. Вона залишиться на рівні грудня 2022 року.

Про це пише пресслужба Мінфіну.

«Буде забезпечено своєчасну виплату пенсій, соціальних допомог, виплати заробітних плат медикам та освітянам. Мінімальна заробітна плата буде на рівні грудня поточного року», — заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.

У Мінфіні запевняють, що соціальні видатки не зменшуватимуться, а навпаки зростуть. Крім цього, близько 5,5 млрд гривень виділять на забезпечення житлом ветеранів війни.