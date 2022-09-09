У Німеччині чоловік з ножем напав на перехожих і кричав «Аллах акбар». Його застрелили

У німецькому місті Ансбах поблизу вокзалу застрелили чоловіка, який поранив ножем кількох людей і кричав «Аллах акбар».

Про це пише Spiegel.

За даними поліції, 30-річний чоловік напав на кількох перехожих і поранив ножем щонайменше двох людей. Коли на місце приїхав патруль поліції чоловік кинувся на правоохоронців. У відповідь вони відкрили вогонь, нападник загинув на місці.

Причини нападу наразі невідомі. Поліція попри вигуки «Аллах акбар» поки не підтверджує ісламістське підґрунтя нападу. Правоохоронці заявили, що знають нападника, але подробиці не повідомили.

В оточенні загиблого тривають слідчі дії та обшуки.