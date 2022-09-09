У Чорному морі на дрейфуючій міні ледь не підірвався корабель ВМС Румунії

У Чорному морі на дрейфуючій міні ледь не підірвався корабель Військово-морських сил Румунії.
Про це пише Reuters.
Інцидент стався 8 вересня. ВМС знали про міну і відправили корабель, щоб її знешкодити. Через сильний вітер та хвилі корабель натрапив на міну, і вона підірвалась. Корабель не отримав ушкоджень, як і екіпаж.
- Міни у Чорному морі почали плавати після вторгнення військ росії в Україну. З початку війни Туреччина, Румунія, Болгарія та Україна знешкодили 28 мін у західних водах Чорного моря.
- У березні МЗС України повідомляло, що росія мінує Чорне море морськими мінами з українських військових складів Севастополя, які були захоплені у 2014 році.