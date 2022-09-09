ЗСУ знищили на півдні два склади з боєприпасами і понтонні переправи росіян

Українські війська на півдні обстріляли зосередження озброєння та техніки росіян, а також понтонні переправи в районі Нової Каховки. Мости Херсонщини під постійним вогнем, тому окупанти не можуть ними користуватися.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Підтверджено знищення 59 росіян, трьох реактивних систем «Ураган» і зарядної машини для них, двох самохідних гармат «Піон», гаубиці «Мста-С», трьох мінометних установок, танка Т-72, шести одиниць автотехніки і двох складів з боєприпасами в Бериславському районі.

На Миколаївщині затримано російського коригувальника, а на Одещині викрито місцеву жительку, яка в особистій переписці передавала росіянам дані про інфраструктуру і стратегічні локації.