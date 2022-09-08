Американський генерал Міллі: ЗСУ вразили понад 400 російських цілей ракетними системами HIMARS

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Україна вразила понад 400 російських цілей за допомогою американських реактивних систем HIMARS.
Про це пише Reuters.
«Ми бачимо реальні та вимірювані переваги України у використанні цих систем. Наприклад, українці вразили понад 400 цілей за допомогою HIMARS, і це мало руйнівний ефект», — сказав він журналістам на авіабазі «Рамштайн» у Німеччині.
- Кожна установка HIMARS випускає шість високоточних ракет дальністю до 80 кілометрів. Це дозволяє завдавати ударів по російських командних пунктах, складах із боєприпасами та пальним, а також по скупченнях військ у тилу. Екіпажі працюють усередині броньованої кабіни. І вони швидкі: за дві-три хвилини після паркування можуть запускати ракети та знову рухатися через 20 секунд після пострілу. Кожна ракета HIMARS коштує $155 тисяч.