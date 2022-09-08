ВВП України в другому кварталі 2022 року впав на понад 37%

Український внутрішній валовий продукт (ВВП) у другому кварталі впав на 37,2%. Це вже другий квартал поспіль, коли українська економіка демонструє падіння.

Про це йдеться в повідомленні Держстату.

«Реальний ВВП у II кварталі 2022 року зменшився порівняно з попереднім кварталом на 19,1% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з II кварталом 2021 року — на 37,2%», — йдеться в повідомленні.

У першому кварталі ВВП України впав на 15,1%. Водночас за 2021 рік українська економіка зросла на 3,4%.