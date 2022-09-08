Студенти-переселенці та жителі особливо небезпечних територій можуть перейти на бюджетну форму навчання

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що студентам, які є внутрішньо переміщеними особами та мешканцями особливо небезпечних територій, держава надасть можливість перевестися на навчання за рахунок державного бюджету.

«Це стосується здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які були зараховані до закладів у минулі роки на комерційні місця», — уточнили в міністерстві.

Відповідний проєкт постанови розробило Міносвіти з урахуванням пропозицій Мінреінтеграції.