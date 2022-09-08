Учені почали повʼязувати «затяжний COVID» зі зростанням кількості суїцидів і депресій

Учені почали повʼязувати так званий затяжний COVID зі зростанням кількості суїцидів і депресій серед хворих. Вони продовжують досліджувати наслідки перенесеного коронавірусу та їхній вплив на людей.

Про це пише Reuters.

За даними ВООЗ, «затяжний COVID» — це складний медичний стан, який важко діагностувати, оскільки він має понад 200 симптомів. Деякі з них можуть нагадувати інші захворювання — від виснаження і когнітивних розладів до болю, лихоманки та прискореного серцебиття.

Наразі достовірної інформації про кількість суїцидів серед людей, які страждали на «затяжний COVID», немає. Однак дослідження видання показало, що пацієнти із «затяжним COVID» майже вдвічі частіше отримують рецепти на антидепресанти протягом 90 днів після хвороби, аніж здорові люди. Учені намагаються зрозуміти, чи потенційно підвищується ризик самогубства у людей після перенесеного коронавірусу.

Медики зазначають, що будь-яка перенесена хвороба, а також біль і вплив на мозок стають сильними передумовами для самогубства.

Потенційні довгострокові наслідки COVID погано вивчені, оскільки уряди та вчені лише зараз, коли вийшли з пандемії, почали систематично цим займатися. Хоча багато хворих на COVID-19 із часом одужують, близько 15% відчувають симптоми навіть через рік після одужання. У США вважають, що «затяжний COVID» вразив до 23 мільйонів людей, а 4,5 мільйона втратили через нього роботу.