Окупанти «евакуюють» жінок і дітей з частини Харківської області

З окупованого Купʼянського району Харківської області вивозять жінок і дітей. Окупаційна адміністрація заявила про «евакуацію».
Про це повідомляють кремлівські ЗМІ з посиланням на так званого голову окупаційної військово-цивільної адміністрації віталія ганчева.
За його словами, Купʼянський та Ізюмський райони Харківщини перебувать під постійними обстрілами, тому щонайменше з Купʼянська вивезуть жінок і дітей. Він не уточнив, куди саме будуть вивозити українців.
- Напередодні Інститут вивчення війни повідомив, що українські військові просунулися в Харківській області на 20 кілометрів, звільнивши територію площею 400 квадратних кілометрів.
- Наразі в Харківській області тривають запеклі бої.