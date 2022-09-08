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Окупанти «евакуюють» жінок і дітей з частини Харківської області

Автор:
Костя Андрейковець
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З окупованого Купʼянського району Харківської області вивозять жінок і дітей. Окупаційна адміністрація заявила про «евакуацію».

Про це повідомляють кремлівські ЗМІ з посиланням на так званого голову окупаційної військово-цивільної адміністрації віталія ганчева.

За його словами, Купʼянський та Ізюмський райони Харківщини перебувать під постійними обстрілами, тому щонайменше з Купʼянська вивезуть жінок і дітей. Він не уточнив, куди саме будуть вивозити українців.

  • Напередодні Інститут вивчення війни повідомив, що українські військові просунулися в Харківській області на 20 кілометрів, звільнивши територію площею 400 квадратних кілометрів.
  • Наразі в Харківській області тривають запеклі бої.