Пентагон призупинив отримання найсучасніших винищувачів F-35. У них виявили китайську деталь

Міністерство оборони США призупинило взяття на озброєння найсучасніших винищувачів F-35 після того, як зʼясувалося, що у двигуні використовується магніт, який був зроблений з неліцензованої китайської сировини.
Про це пише CNN.
Представник Пентагону Расселл Гумаре розповів, що згідно з внутрішнім розслідуванням, сплав у мастильній помпі двигунів F-35 не відповідає вимогам до державних закупівель, які забороняють неліцензовані матеріали з Китаю.
При цьому Гумаре зазначив, що цей магніт не передає інформацію і не може завдати шкоди літаку, тому ситуація не призвела до ризиків. Компанія Lockheed Martin, що є виробником F-35, підтвердила проблему. Підрядник, який збирає двигуни для винищувачів, зазначив, що шукатиме альтернативні джерела матеріалу.
Як зазначає агентство Reuters, це не перший випадок, коли деталь китайського походження була заборонена до використання у військовій техніці, прийнятій Пентагоном.
- У січні повідомлялося, що Військово-морський флот США поспішає підняти винищувач F-35C з дна Південнокитайського моря після того, як він зазнав аварії на авіаносці та впав за борт, забравши із собою суворо засекречені технології. Штати побоюються, що вони можуть потрапити до рук Китаю.