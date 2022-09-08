Віцепремʼєр Канади Христя Фріланд може стати новим генсеком НАТО

Чинна віцепремʼєр-міністр Канади Христя Фріланд розглядається серед кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.
Про це пише CBC News із посиланням на чиновників з Оттави, Вашингтону та Брюсселю, де розташована штаб-квартира НАТО.
Кандидатуру Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних оборонних і безпекових колах. Сама Фріланд не спростувала і не підтвердила цю інформацію — вона ухилилась від прямої відповіді, заявивши, що «вже має дві роботи» (віцепремʼєр і міністр фінансів Канади).
Один із високопосадовців НАТО заявив, що є висока вірогідність того, що наступним генсеком НАТО стане жінка.
- Чинний генсек НАТО Єнс Столтенберг мав піти з посади у вересні 2022 року, але через вторгнення росії його залишили ще на рік.
- Серед інших можливих кандидаток на посаду генсека розглядаються колишня президент Хорватії Колінда Грабар-Китарович, експрезидент Литви Даля Грибаускайте і колишня президент Естонії Керсті Кальюлайд.