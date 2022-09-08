Віцепремʼєр Канади Христя Фріланд може стати новим генсеком НАТО

Чинна віцепремʼєр-міністр Канади Христя Фріланд розглядається серед кандидатів на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це пише CBC News із посиланням на чиновників з Оттави, Вашингтону та Брюсселю, де розташована штаб-квартира НАТО.

Кандидатуру Фріланд вже кілька місяців обговорюють у міжнародних оборонних і безпекових колах. Сама Фріланд не спростувала і не підтвердила цю інформацію — вона ухилилась від прямої відповіді, заявивши, що «вже має дві роботи» (віцепремʼєр і міністр фінансів Канади).

Один із високопосадовців НАТО заявив, що є висока вірогідність того, що наступним генсеком НАТО стане жінка.