CNN: Україна має на меті деокупувати Херсон та Нову Каховку до кінця 2022 року

Сили оборони України мають на меті повернути більшу частину окупованої росією Херсонської області до кінця 2022 року.

Про це пише CNN із посиланням на високопосадовців США та України.

За словами американського чиновника, США підтверджують, що українці досягли успіху, атакуючи шляхи постачання російських військ.

«Перше, що ми побачили в Херсонській області, це продовження наступальних дій українців. Вони рухаються вперед. Ми знаємо, що вони відбили деякі села», — зазначив прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер.

За словами українських високопосадовців, мета українських військ — захопити територію на північ чи захід від Дніпра, не лише місто Херсон, а й Нову Каховку, за пʼять кілометрів від якої розташована Каховська ГЕС.

Контрнаступ ЗСУ на півдні є широкомасштабним – в лінію понад 160 кілометрів. Це роблять, щоб не дати російській армії зосередитися в одній точці. Крім того, на окупованих територіях почастішали диверсійні операції та напади на колаборантів.

У США визнають, що мета України повернути Херсон до кінця 2022 року є досить амбітною. Водночас у Сполучених Штатах вважають, що це можливо, якщо Україна надалі досягатиме прогресу в своїх поточних операціях.